Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Внаслідок обстрілів та отриманих пошкоджень припинила роботу Донецька фільтрувальна станція, а мешканці прифронтової Авдіївки залишилися без водопостачання.
Як уточнили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, підприємство припинило роботу через знеструмлення: обстріли пошкодили лінію електропередач 110 кВ. Наразі вода з фільтрувальної станції надходить до міста самопливом і подібний режим орієнтовно можливий протягом доби. Далі у разі необхідності водопостачання мешканців Авдіївки відбуватиметься погодинно із резервного сховища, де запасів води має вистачити ще на чотири дні. Проте вже зараз не виключається ймовірність варіанту підвезення води автомобільними цистернами.
Ремонтники вже готові приступили до відновлювальних робіт, але ситуацію ускладнює те, що місце пошкодження перебуває по той бік лінії розмежування на тимчасовій окупованій території Донеччини.