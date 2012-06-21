Загроза припиненням постачання електричної енергії на об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 23 червня поточного року примусила зібрати місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це могло б призвести до того, що мешканці Лисичанська, Новодружеська, Привілля в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 могли залишитися без можливості навіть просто помити руки.
«У водоканалу не вистачає власних коштів для зменшення суми заборгованості за електроенергію, тому підприємство звертається по фінансову допомогу до міської ради», — заявив заступник директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» Сергій Лозниченко.
Така ситуація у цьому шахтарському місті стала сумною традицією, і про це неодноразово писав «Урядовий кур'єр». Але ніякої перебудови у роботі комунальників, запровадження новітніх економічних рішень, аби подолати такі тенденції не сталося й наразі. Відразу після засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Лисичанської міської ради, під час якого ухвалене рішення про виділення 1 мільйона гривень на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал».
Певний час майже 100-тисячне населення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля буде з водою. Аж до наступного засідання «надзвичайників» через чергову погрозу відключити водоканал від електрики за накопичені борги.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»