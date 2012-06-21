Україна вперше в історії експортувала за місяць понад 8 тисяч тонн яблук. І хоч, як і раніше, значний обсяг їх експорту з нашої держави (близько 51%) призначено для реекспорту в Росію, про що свідчать поставки до Білорусі і Молдови, зростання експорту за іншими напрямками вражає, про що повідомив голова Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Федір Рибалко.
Отже, експорт яблук з України в листопаді 2018 року збільшився в півтора раза порівняно з аналогічним торішнім місяцем і становив рекордні за всю історію 8 тисяч тонн, повідомляє УНІАН.
Фахівець також відзначив збільшення обсягу відвантаження українських яблук до країн Євросоюзу, Близького Сходу і Південно-Східної Азії. За оцінками асоціації, близько чверті всього їх експорту припало на країни ЄС, при цьому половина — це органічні яблука для переробки на сік, пюре і яблучний концентрат. Також, за словами Федора Рибалка, приблизно 14% цієї продукції, зокрема й промислові яблука, експортують до країн Близького Сходу.