Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Всеукраїнський рух «Всі разом — за сімʼю», який в останні роки зміцнів і розширився, в один із липневих днів вилився у справжній фестиваль у Черкасах. У Долині троянд зібралися численні його учасники — люди всіх вікових категорій. Для маленьких черкащан тут організували різноманітні квест-ігри, змагання, лотереї, виступи клоунів та акробатів, фотозони, виступи відомих виконавців, а також катання на байдарках. Організатори свята добре попрацювали, аби зробити цей фестиваль цікавим і різноплановим.
Однак, як зауважив координатор обласного комітету «Руху реформації» Валерій Бєляєв, — мета полягала не тільки в тому, щоб дати можливість жителям міста та їхнім родинам приємно провести час, а й у тому, щоб публічно утвердити принципову важливість збереження в Україні традиційних сімейних цінностей. Цим святом його організатори проголосили своєрідний маніфест біблійним принципам існування сімʼї на противагу численним розлученням, неповним сім’ям та сирітству.
Кожна родина змогла знайти тут місце для розваг та змістовного відпочинку. А безкоштовні атракціони для дітей та подарунки стали можливими завдяки підтримці спонсорів та на пожертви численних церков міста, а також завдяки допомозі великої кількості волонтерів, які також розділяють збереження традиційних сімейних цінностей.
Священики виголосили молитву за міцні сімʼї та здорові стосунки в родинах. Багато хто з дорослих учасників свята наголошував на тому, що в державну політику в Україні необхідно спрямувати на покращення морального здоров’я нації, в тому числі шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження сімейних цінностей.