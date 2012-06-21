Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Він придбав лотерейний квиток в останній день травня в магазині «Канцтовари» в Катеринополі на Черкащині. Заплатив за нього 70 гривень. Власник квитка вгадав комбінацію кульок, яка стала виграшною, й зірвав джек-пот у лотереї «Мегалот». Після сплати податків має отримати понад 14 мыльйоныв гривень. Загалом же виграш становить більше 17 мільйонів. Це — найбільший виграш в історії України.
Переможця розшукували більше місяця. Як повідомили в місцевому представництві компанії «М.С.Л», нарешті він звернувся за оформленням виграшу. Просив не розголошувати його імені.
Тим часом на Черкащині учасникам лотереї таланить не вперше. Недавно почесним учасником «Клубу мільйонерів «М.С.Л.» став Олександр Древаль, який придбав щасливий квиток в універмазі селища Чорнобай. Шлях до омріяного виграшу в нього був довгим та цікавим. Грати в улюблену лотерею він розпочав ще з найперших тиражів і за цей час встиг двічі побувати в студії «Лото-Забава» в якості основного гравця.
За словами Олександра Миколайовича, того дня, коли ведучі оголосили про зрив мільйона гривень, він дивився телевізор, традиційно спостерігаючи за розіграшем. Зазвичай Олександр Іванович купує по 10, а іноді й по 20 лотерейних квитків на тираж. Коли в одному з них були закреслені три горизонталі у переможця стався невеликий шок. Спочатку не повірив. Не повірила й сестра, яка в цей момент була поруч. Усвідомлення реальності виграшу настало вже у Києві, коли на запрошення лотерейного оператора Олександр разом із донькою Вірою сів у білий лімузин — обовʼязковий атрибут всіх учасників згаданого клубу. Нині Олександр Миколайович продовжує купувати лотерейні квитки. І вірить у новий успіх.