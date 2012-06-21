Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В обласному краєзнавчому музеї у ці дні працює виставка «66 років Черкаській області. Люди. Факти. Події», приурочена цій річниці. Про економічні досягнення області у хронологічному порядку розповідають стенди, які висвітлюють віхи становлення та розвитку Шевченкового краю. Окремими розділами представлені громадські організації, національно-демократичний рух, лауреати Шевченківської премії та інші знакові явища, розповіді про наших сучасників, які творять новітню історію краю.
Черкаський край цікавий в історичному плані як обласна адміністративно-територіальна одиниця. За кілька десятків років область сформувалася як важливий економічний і культурний регіон України зі своїми господарчими особливостями та своєрідними рисами побуту. Область багата туристичними принадами. Якщо ви вже бували у знаменитому парку «Софіївка» в Умані, на Чернечій горі в Каневі, у Моринцях та Шевченковому в Звенигородському районі і навіть у Буках були — запевняємо: є тут і багато інших туристичних місць, здатних здивувати. Черкащина — це й місця сили, унікальні пам’ятки, розмаїття культур...