Щойно побачила світ збірка історико-краєзнавчих нарисів «Черкаси за межами століть», автор яких — журналіст, почесний краєзнавець України Василь Страшевич. У ній ідеться про життя міста із кінця XVIII — до середини 50-х років XX століття. На основі архівних документів, спогадів і свідчень очевидців автор надає відомості про минуле Черкас, героїчну боротьбу під час оборони й оновлення міста в роки війни.
Це видання — продовження циклу нарисів, статей, книжок, які здобули неабияку популярність серед читачів.
Книжка складається з окремих нарисів, присвячених різним періодам історії Черкас. Автор зображує палітру міста, де минуло його дитинство і значна частина життя і яке має давню й насичену подіями історію, що бере початок ще з XV століття.
Читаючи книжку, маємо змогу відчути атмосферу і колорит Черкас, акцентуючи на особливостях повсякденного життя містян — найхарактерніших рисах побуту, господарстві та культурних традиціях. Віддавши багато років фізкультурно-спортивній роботі й маючи особисті спортивні досягнення, Василь Борисович зі знанням справи розкриває історію спортивного життя Черкас, де проводили змагання, в яких брали участь сотні місцевих жителів.