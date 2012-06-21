Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Черкаському онкологічному диспансері зробили значний крок уперед у лікуванні урологічних захворювань. Приміром, пухлини простати раніше видаляли тільки за допомогою розрізу в нижній частині черевної порожнини. Нині ж онкохірург Роман Морару-Бурлеску разом з колегами запровадив лапароскопічний метод, який передбачає видалення пухлини без травмування сусідніх органів та тканин. Хірург робить лише кілька проколів, через які вводить необхідні інструменти. Перевага лапароскопічної ектомії — у меншій втраті крові та менших больових відчуттях хворого після операції, значно коротшому післяопераційному періоді.
Черкаський онкодиспансер — поки що єдиний медичний заклад в області, де проводять такі малотравматичні операції. Багато зробив для впровадження європейських методів лікування Роман Морару-Бурлеску. Переселившись п’ять років тому із Луганська, лікар, нині завідувач центру онкоурології, активно взявся за впровадження в практику найкращих світових стандартів. У центрі багато зроблено для поліпшення умов перебування пацієнтів, освоєння сучасної медичної апаратури та прогресивних методів лікування. Тут працюють досвідчені фахівці (три лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію з урології, один лікар — другу з урології та онкохірургії) з великим досвідом роботи в онкологічному диспансері.
У центрі онкоурології також почали проводити рідкісні операції — реконструкцію сечових міхурів із шлунково-кишкового тракту. Зараз у центрі виконують більше тисячі операцій на рік.
У планах — трансплантація різних органів. Дозвіл на це черкаському онкодиспансеру уряд уже дав у липні нинішнього року.