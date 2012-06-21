Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У період карантину водії таксі в Черкасах підтримали лікарів і допомагають їм добиратися до медичних закладів. Інформацію про це розмістив у Фейсбуці один із активістів — Олександр Кудря. Медичні працівники мають змогу замовляти таксі безплатно. Починаючи з 23 березня благодійними послугами черкаських таксистів скористалося чимало працівників медичної галузі.
Разом з тим одна з управлінських компаній, яка займається дезінфекцією громадського транспорту, взялася безплатно знезаражувати таксі. Дезінфекція одного авто займає лічені хвилини. Процес обробки — безпечний. Відразу після процедури можна їхати на виклики.