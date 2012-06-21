Спочатку слід пояснити, що означає поняття «безробітний».

Наприклад, для банківської установи безробітний – це будь-яка людина, яка не може принести довідку про доходи. Але є нюанс: в Україні тіньовий сектор економіки має величезні розміри. Тобто мільйони наших громадян або влаштовані неофіційно, або офіційно мають мінімальну зарплату, а решту роботодавець платить їм в обхід звітів і сплати податків, тобто в конверті.

Що виходить: людина десь працює, має стабільний дохід, але все це ніяк не оформлюється. Для отримання кредиту в банку це не підходить, оскільки там потрібно довести свій дохід – щоб не було сумнівів, що ви зможете повернути борг. У деяких випадках банк може схвалити заявку, якщо ви надасте поручителя. Але знайти його – не так-то просто.

На щастя, банк – не єдине місце, де можна отримати гроші. Ви можете брати кредити онлайн в МФО. Мікрофінансові організації надають мікропозики і безробітним, не вимагаючи довідку про доходи (а також студентам таі пенсіонерам).

Звернутися можна в KF.UA – одну з найбільших українських МФО. Вона видає як онлайн-позики, так і кредити при особистому візиті до відділення (вони відкриті в 20+ містах нашої країни).

Скільки грошей можна отримати в МФО?

Розглянемо умови кредитування на прикладі KF.UA:

♦ Новий клієнт (який міг брати кредити в банках або інших МФО, але саме в KF.UA звертається вперше) може отримати швидкий кредит від 1000 до 4000 грн на термін до 30 днів, під 0.01%.



♦ Постійним клієнтам максимальна сума буде поступово підвищуватися. Максимум, який можуть видати – до 15000 грн (на ті ж 30 днів, але вже під відсоток вищий).

Якщо ви вирішили взяти кредит онлайн на карту срочно і без відмови, то подавати заявку можна цілодобово і звідки завгодно – аби лише був Інтернет.

Гроші в цьому випадку ви отримуєте переказом на картку, і повернути борг теж можна буде дистанційно (переказом з картки на картку, через термінал, або у відділенні банку), або особисто в будь-якому відділенні. Договір теж треба буде підписувати, але в електронному вигляді (а замість підпису клієнт відправляє СМС-код).

Якщо ви вирішили взяти мікропозику у відділенні – до нього треба буде з'явитися в робочий час. Гроші можна буде забрати або готівкою, або отримати переказ на карту, на ваш розсуд.

Погасити позику можна тими ж способами, що і при онлайн-оформленні. Такий спосіб оформлення займає трохи більше часу (оскільки треба буде йти до відділення, і обов'язково в певні години), але для деяких клієнтів є більш зручним (наприклад, якщо ви живете поруч з відділенням МФО).

Віктор ПИСАР,

для «Урядового кур’єра»