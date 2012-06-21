Рекордну суму коштів цього року витратять на Рівненщині на ремонт доріг — понад півмільйона гривень. Фінансування надходить із трьох джерел: держбюджету, кредитних міжнародних ресурсів, залучених під гарантії уряду, і нове для Рівненщини — кошти з митного експерименту, який цього року поширили на всю Україну.
Щодо першого джерела, то рівненські дорожники ще торік у грудні узгодили в Укравтодорі перелік робіт, а в березні завершили тендерні закупівлі. Тож на трасі міжнародного значення Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече вже капітально відремонтували дві ділянки в Дубенському районі — всього 7,5 кілометра. Друге виявилося більш проблемним через те, що тут передбачене 10-відсоткове співфінансування з місцевих бюджетів.
— Гарний приклад використання міжнародної кредитної допомоги є у Здолбунівському районі, де з районного бюджету на ремонт дороги від Рівного через Здолбунів до Здовбиці надано понад 4 мільйони гривень: це означає, що можемо використати ще майже 40 мільйонів кредитних ресурсів, — каже начальник служби автомобільних доріг у Рівненській області Петро Удовиченко. — Менше коштів надали Сарненська, Острозька, Дубенська міські ради. А ось інші чомусь не поспішають упорядкувати дороги на своїх територіях.
І щодо третього джерела: 50% перевиконання митних надходжень, які залучають на ремонт доріг державного значення.
— Ще на початку року ми визначили, що це буде дорога від білоруського кордону Городище — Рівне — Старокостянтинів, — розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. — Дорожники визначили 8 найпроблемніших ділянок протяжністю близько 50 кілометрів від Сарненського району до Острога: звісно, під попередньо задекларовану нашими митниками суму перевиконання — на рівні 400 мільйонів гривень. Нині на рахунках спецфонду 209 мільйонів живих коштів. Митники ж, маючи відповідні розрахунки, запевняють: 400 мільйонів буде. І працюють із перевищенням власних індикативних планів.
Тож робота на дорогах краю кипить. Дорожники дуже сподіваються на теплий жовтень, щоб завершити розпочате: частенько затягуються узгодження саме на рівні Києва. І кажуть, що вже сьогодні хотіли б знати, чи перетвориться митний експеримент на тенденцію, щоб заздалегідь готувати проектно-кошторисну документацію і не закатувати дорогоцінні кошти в асфальт наприкінці року.