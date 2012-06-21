Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Командою експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» було проведено опитування сільськогосподарських підприємств з метою вивчення ринку страхових послуг в рамках дослідження «UCAB Metrics 2018», повідомляє прес-служба асоціації.
За результатами опитування можна зробити висновок, що основна маса фермерів у процесі своєї діяльності не використовує послугу страхування посівів та врожаю — адже з усіх опитаних лише 15% сільськогосподарських підприємств користуються таким видом страхування. При цьому 85% респондентів не користуються страховими послугами посівів та врожаю взагалі. З 15% фермерів, які користуються страховими послугами, тільки 73% надали інформацію щодо частки покриття збитків. Опитувані повідомили, що, в залежності від виду страхування, фермерам покривають від 20% до 60% завданих збитків у разі настання страхового випадку.
Щодо страхування сільськогосподарської техніки, то в даному випадку із загального числа опитаних сільськогосподарських підприємств 33% користуються страхуванням сільгоспмашин, решта не користується даною послугою страхових компаній. Варто зазначити, що з 33% аграріїв, які використовують страхові послуги, тільки 49% надали інформацію стосовно відсотка застрахованої техніки.
З тих, хто надав відповідь, 29% аграріїв стовідсотково страхують наявні сільгоспмашини, 11% страхують більшу половину наявного парку техніки — 65-80%, решта, 11% опитаних, відповіли, що страхують 50% техніки, яка є в наявності. Решта, 49% опитаних частково використовують страхування техніки на сільськогосподарському підприємстві — від 40 до 2%.
Експерти з цих результатів роблять висновок, що наразі страхові послуги серед аграріїв тільки набирають популярності і в короткостроковій перспективі очікується стрімкий ріст цього ринку. Ми ж зауважимо, що стрімке зростання є проблематичним через дефіцит власних коштів у аграріїв, дороге кредитування і недовіру до страхових компаній – адже значна частка цих компаній по суті фіктивна, вони можуть недорого видати страховий поліс задля отримання позики чи державної дотації, але відшкодування збитків у разі настання страхового випадку від них годі сподіватися.