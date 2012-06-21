Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Мається на увазі щоквартальний розрахунок вартості основних харчових продуктів в Україні, причому основним ціновим орієнтиром є улюблений національний продукт – сало. Цей розрахунок роблять аналітики Української аграрної конфедерації на основі меню, до якого входять бутерброд з чорного хліба із салом («салобургер»), картопля по-селянськи, овочевий салат та курячі нагетси із сиром (як вони тут опинилися і чому саме вони – питання до організаторів дослідження).
Так от, експерти підрахували, що тепер таке меню обійдеться на 23,5% дорожче, це вдвічі більше зростання, ніж попереднього кварталу. Індекс, на думку аналітиків, потягнули вгору ціни на сало, курятину та яйця. Про ціну на хліб нема чого й казати, її зростання відчули усі. Подешевшав хіба що овочевий салат, але зовсім незначно, і то лише окремі його складові, інші – теж подорожчали.
Причинами зростання ціни сала експерти називають подорожчання кормів для свиней на 30 – 35% і нові спалахи африканської чуми свиней. Сюди ж додамо, що великі свинарські комплекси вирощують свиней не на сало, а на беконне м’ясо, сала як такого у них майже нема – такі вимоги імпортерів. Звичне нам сало можна знайти лише у свиней в господарствах населення, а їх поголів’я не надто зростає, навіть скорочується через наведені вище причини.
Дорожчає і картопля – адже це продукт сезонний, урожай давно минув, нового ще нема, а зберігання потребує витрат, особливо зараз, через теплу погоду. З тієї самої причини зросли ціни на капусту, цибулю, знизилися хіба що на огірки, бо вже на зміну імпортним надійшли українські. Ціни на яйця порівняно з торішнім травнем зросли майже втричі, сир – більш як наполовину через зростання на 33,6% вартості молока.
Теперішні ціни – не межа, зауважують експерти. Так, експерт УАК Неля Оніщенко передрікає подальше подорожчання через підвищення вартості кормів для тварин і зростання інших виробничих витрат: зарплати, енергоносії, пальне тощо. Незначне подорожчання очікує на олію через зростання світових цін (до речі, зверніть увагу: світові ціни діють на український ринок чомусь лише в бік підвищення, зниження світових цін України геть не стосується).
Як завжди влітку, може трохи подешевшати молоко через сезонне підвищення надоїв, єдине, що може подешевшати суттєво – це овочі, бо наближається їхній сезон і прогнозується добрий урожай, зокрема, картоплі. А от зелень в Україні, за словами директора Української асоціації торгівельних мереж Олексія Дорошенка, традиційно дорожча, ніж на ринках сусідніх країн, зокрема Польщі. Тому він застерігає надто жадібних діячів внутрішнього ринку: якщо наші ціни на популярні товари стануть аж занадто вищими, ніж за кордоном, тамтешні постачальники швидко зорієнтуються і виправлять ситуацію за рахунок вітчизняних виробників.