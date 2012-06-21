Цьогорічна зима тішить снігом та морозами. І вулиці у Дніпрі стали небезпечними для його жителів. Якщо проїжджу частину розчищають, то тротуари — суцільні ковзанки. А на межі між ними слизькі кучугури, через які мають пробиратися пішоходи.
Тому не дивно, що травматологічні відділення лікарень переповнені пацієнтами. Наприклад, у другій міській передбачено 45 ліжок для хворих із травмами кінцівок, а зайнято було 68 — довелося організовувати додаткові місця.
«І такі перевантаження у всіх травматологічних відділеннях Дніпра, — каже завідуючий травматологічним відділенням міської клінічної лікарні №2 Микола Моргун. — У місті всього три травмпункти: на базі 2, 6 і 16 лікарень. Щотижня туди звертаються понад 200 осіб. 70—75% випадків — вуличний травматизм, з них 50% переломи кінцівок».
Чому ж склалося так, що дніпрянам нині краще сидіти вдома, ніж виходити на вулицю? Чому міська влада, яка дуже вихвалялася цієї зими розчищеними дорогами, подбала про водіїв, але не звернула уваги на тротуари і пішоходів?
«Так, в Дніпрі є проблема з розчищенням тротуарів, — визнає начальник КЗ «Управління контролю благоустрою міста» Станіслав Абрамов. — Причин кілька. Не всі суб’єкти підприємницької діяльності виконують свої обов’язки щодо прибирання снігу на території, яка належить до орендованого ними об’єкта. У дворах житлових будинків погана ситуація через брак двірників. Вимагаємо, щоб комунальники посипали дороги, якщо не встигають їх прибрати — щоб не було ожеледиці. Змушуємо посипати як мінімум двічі на день».
Чиновник розповів, що в місті проводять рейди-перевірки комерційних об’єктів. Зокрема на центральному проспекті ім. Яворницького за тиждень склали понад 200 приписів щодо виправлення порушень. У разі невиконання — штраф. Згідно із статтею 152 Кодексу України про адмінпорушення, за порушення правил благоустрою території передбачено штрафи 340—1360 гривень для фізичних осіб і 850—1700 — для юридичних.
Та доки міська влада Дніпра розписується у неспроможності вплинути на небезпечну ситуацію, яка склалася для містян, можливо, варто прислухатися до порад лікарів. А вони радять в ожеледицю за змогою залишатися вдома, особливо людям похилого віку. Якщо вже є нагальна потреба вийти на вулицю, то насамперед слід мати зручне зимове взуття з протекторами, які не ковзають.