Міністерство освіти і науки та міністр Лілія Гриневич засуджують безпрецедентний прояв насильства, який стався в київському ліцеї №157, коли 16 січня 2019 року один з батьків жорстоко побив учителя фізкультури. У зв’язку з цим профільне відомство звернулося листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою всебічно розслідувати цю справу і взяти її під особистий контроль. «Ця ситуація не має виправдання. Постраждалий учитель перебуває в лікарні, йому завдано серйозних ушкоджень. Але не менш жахливо те, що це сталося на очах у дітей, які також зазнали важкої психологічної травми. Тому ми закликаємо педагогічний колектив, психологів та батьківську спільноту ліцею об’єднатися, разом подбати про дітей та обговорити, як уникнути подібних ситуацій в майбутньому», — зауважив перший заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей. У листі йдеться, що безпека всіх учасників навчального процесу — вчителів, батьків та школярів — обов’язкова передумова успішного здобуття освіти. «Школа — один з основних фундаментів нашої держави, тому за жодних обставин не можемо допустити, щоб на її території з учителями, які є серцем шкільної освіти, на очах у дітей, яким ми мусимо передати цінності взаємоповаги та цивілізованого співжиття, чинили насильство та знущання», — повідомляє прес-служба МОН. Покарання винного й рішуче засудження з боку держави подібних насильницьких дій необхідне для захисту й розвитку українського вчительства і школярів, ідеться в листі.
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