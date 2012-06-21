На контрольно-пропускних пунктах «Чонгар» та «Каланчак» вже найближчим часом буде створено комфортні умови для пішоходів, пасажирів і водіїв. Будівництво тимчасових споруд на цих КПВВ, про яке йшлося понад два роки, нарешті розпочато і буде завершено раніше від запланованого терміну. На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій, який у межах робочої поїздки регіоном побував на КПВВ.
У листопаді об’єкти мають бути готові. Нині добудовують режимну й сервісну зони. Саме в сервісну зону входитиме центр надання адмінпослуг, автостанція і головне — будівля для відпочинку водіїв, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Міністр зауважив, що не відновлюють сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Рейсів з автостанції в сервісній зоні на окуповані території не здійснюватимуть. Ідеться про те, що з автостанції легальні перевізники доставлятимуть пасажирів виключно на підконтрольні Україні території.
Тут у водіїв з’явиться можливість добре відпочити, як вимагають правила перевезень, а громадяни отримають комфортні умови перебування на пропускних пунктах.
Для життєзабезпечення КПВВ облаштовуватимуть інженерні мережі (водо-, електропостачання, освітлення, водовідведення, каналізація, опалення, зв’язок, телекомунікаційні системи, телебачення, інтернет, охоронна та пожежна сигналізації, відеоспостереження тощо). Буде обладнано автоматизовану дизельну електростанцію (резервний дизель-генератор) та артезіанську свердловину. На всій території працюватимуть над благоустроєм і озелененням.
Завершення будівництва раніше від запланованого терміну стало можливим після того, як у вересні 2019 року Президент передав функцію замовника цього об’єкта Укрзалізниці. І після перегляду бюджету, а саме цінових позицій, за якими було виявлено ознаки фіктивності, економія коштів на об’єкті становитиме 30—35%.
На контрольному пункті «Каланчак» уже змонтовано фундаменти адміністративно-службової будівлі, будівель паспортного та митного контролю і поглибленого огляду транспортних засобів, виконано вертикальну гідроізоляцію фундаментів.
А на КПВВ «Чонгар» влаштовано монолітні фундаменти (плити) будівлі паспортного та митного контролю, котловани та щебеневу основу під фундаменти будівлі поглибленого огляду автотранспорту, навісів, вольєра для службових собак.
Об’єкти зводять з урахуванням потреб маломобільних груп населення та людей з інвалідністю — передбачено заходи зі створення безбар’єрного середовища: обладнання будівлі пандусами, огородженнями та спеціальним покриттям у визначених нормами місцях.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»