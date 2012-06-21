Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародна благодійна організація «Чотири лапи» прибула до Канева. Тут проводять масову стерилізацію безпритульних тварин, що допоможе гуманними, єдино дозволеними в Україні методами вирішити проблему їхнього безконтрольного розмноження. Крім того, тварин вакцинуватимуть проти сказу — для упередження появи та поширення цього захворювання. Роботу абсолютно безкоштовно проводять представники міжнародної благодійної організації із захисту тварин.
«Чотири лапи» вже працювали тут минулого року, коли після прийняття в області відповідної програми прибули на допомогу. Тепер, як розповідає міський голова Канева Ігор Ренькас, проблеми безпритульних тварин у місті вирішують виключно гуманним методом — стерилізації та вакцинації. Протягом двох тижнів, фахівці мобільної клініки стерилізували та вакцинували проти сказу 119 безпритульних тварин (їх можна ідентифікувати за синьою кліпсою у вушку). Після візиту «Чотирьох лап» канівчани продовжили цю роботу, самостійно запрошуючи ветеринарного лікаря для виконання таких робіт — таким чином стерилізовано та вакциновано проти сказу ще 51 бездомну тварину. Операції проводяться ефективним методом, що не потребує зняття швів та додаткового утримання тварин за рахунок бюджету.
Активно підключилися місцеві волонтери, у перший же день команду мобільної клініки «Чотирьох лап» супроводжує зооволонтер Антоніна Малєна.
Операції проводять на базі КП «Місто», де керівник підприємства Дмитро Шайдаров обладнав повноцінну операційну, з сучасним устаткуванням, яке придбане за кошти Посольства Канади в Україні.