Із численними цікавими й захопливими дійствами пройшло свято — День селища Чупахівка Охтирського району на Сумщині, яке місцеві жителі вже вдруге відзначили у складі об’єднаної територіальної громади.
На вогник-запрошення завітали сільчани із сусідніх Грінченкового, Лантратівки, Оленинського та інших, аби зустрітися, поспілкуватися у дружньому колі. Між тим і посмакувати кулешем, варениками, місцевими карасями, на честь яких улітку тут проводять свято. Було чимало й інших страв, виготовлених із власноруч вирощеної та виробленої продукції. Родзинкою свята стала участь у конкурсі місцевих майстринь на найсмачніші деруни, який тут організували вперше.
Усі вироби одержали належну оцінку журі, а перші грошові премії від селищного голови Олександра Кужеля дісталися майстриням дерунової справи Раїсі Завгородній і Тетяні Юзефів, які представляли Чупахівку й агрофірму «Піонер». Та й інші учасники не залишилися без грошового заохочення, яке становило від 200 до 1500 гривень.
Вони приготували деруни, приправлені грибним соусом, аджикою, сметаною, з різними начинками — грибами, м’ясом, червоним буряком, бужениною тощо.
Для селян влаштували різноманітні виставки, розваги, провели спортивні змагання, а чудовий майже двогодинний концерт подарували студенти Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського (директор заслужений працівник культури України Надія Гринь). Зокрема Народний ансамбль народного танцю «Молодість» (керівник заслужений працівник культури України Володимир Євтушенко) — лауреат і призер численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.
Як наголосив Олександр Кужель, такі свята згуртовують громаду, додають їй сил і впевненості в успішному завтрашньому дні.