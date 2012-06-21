У Маріуполі після капітального ремонту центральна міська бібліотека імені В.Г. Короленка перетворилася на сучасний простір, в якому до послуг відвідувачів відтепер цифрова бібліотека й ІТ-хаб. Оновлена бібліотека приваблює сучасним дизайном, світлими кабінетами зі зручними меблями, спеціальним ліфтом та іншими зручностями для людей з обмеженими фізичними можливостями. У закладі створено гарні умови, щоб читати тут книжки в електронному вигляді, зайнятися коворкінгом та відшукати інші способи цікаво провести дозвілля. За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, такі сучасні простори орієнтовані насамперед на молодь, бо відкривають перед нею нові можливості.
«Це продиктовано сучасними тенденціями й запитом від нашої молоді. Електронна бібліотека та ІТ-хаб мають стати місцем, де підростаюче покоління може з користю провести час, навчитися і, можливо, започаткувати власний стартап», — переконаний міський голова.
Звичайно, найбільша у місті бібліотека не втрачає головного призначення: залучаючи молодих маріупольців до читання, їм запропонували більший доступ до електронних книжок, які дедалі популярніші серед молоді. Проте в оновленій бібліотеці ім. В.Г. Короленка залишається можливість отримати і традиційний паперовий варіант книжки. Хоч найбільший у місті книжковий фонд класичної бібліотеки зберігатиметься в іншому місці — у приміщенні колишнього банку на вулиці Грецькій. На думку керівників міста, у цьому більшому за площею будинку, який також відремонтують, будуть значно ліпші умови для зберігання книжок.