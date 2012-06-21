Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми днями ціни на бензини та дизпаливо в Україні продовжують зменшуватися. «Урядовий кур’єр»проаналізував цінову динаміку з різних джерел, середні ціни на Києвщині знизилися від 10 до 20 копійок за літр. Експерти зазначають, що на заправках OKKO та Сокар це зниження було ще більш відчутним — до 50 копійок за 1 літр.
Так, якщо станом на 31 травня на автозаправних станціях Київської області 1 літр бензину марки А-98, коштував 33,47 грн, то 4 червня — 33,22 грн. На 10 копійок за 5 днів здешевшав бензин марки А-95 — з 30,20 до 3,10 грн за літр. Якщо літр А-92 31 травня коштував 29,20 грн, то 4 червня — 29,10 грн, а літр дизпалива знизився від 27,74 грн до 27,64 грн.
Нагадаємо, що після травневих свят ціни на бензин та дизпаливо навпаки зростали.