Ріелтори сповіщають, що у вересні в країні, включаючи міста-мільйонники, почала зростати орендна вартість житла. Кожного року на неї впливають студенти, які приїздять до своїх альма-матер на проводження навчання. Наразі зняти житло у Києві (спальні районі, не сильно віддалені від кінцевих станцій метро) можна за 6,5-7 тисяч гривень. «На чимало квартир, які особливо мають хороші ремонти, ціни у Києві стартують з 7 тисяч гривень. Є певний прошарок студентів, які і вчаться , і працюють, які можуть платити такі гроші. Студентська складова відчутно впливає на загальний стан цін на оренду житла. Але до кінця вересня ринок трохи заспокоїться», — каже «Урядовому кур’єру» аналітик ринку Олексій Трипільський.
Експерт також вважає, що ціни на оренду житла в інших великих містах України також зросла останніми днями та тижнями на 10-20%.
«Урядовий кур’єр» вже зазначав, що у столиці існують непоодинокі приклади, коли задля економної оренди житла троє-п’ятеро студентів віднаймають дво- чи трьохкімнатні квартири. Олексій Трипільський вважає, що ця тенденція наразі набула чималого розмаху.