Вчені з Італії розповіли про тривале ускладнення, виявлене у пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу. З наслідками хвороби доведеться боротися ще не один місяць.
У рамках дослідження вчені контролювали стан здоров'я 143 добровольців, які перехворіли на COVID-19. 12,6% пацієнтів відчували себе добре і після закінчення двох місяців після виписки з лікарні не скаржилися на ускладнення. Решта громадян через 60 днів відчували швидку втомлюваність, суглобовий біль, задишку. Вчені називають отримані результати дуже тривожними. Через маленьку вибірку висновки не можна вважати переконливими.
Натомість, вчені з Гонконгу назвали ступінь заразності «уханьського» коронавірусу. Професор Габріель Леунг, який консультує уряд, розповів, що COVID-19 мутував і став на 30% заразнішим. Як доказ своїх слів він послався на проведене в березні дослідження, в рамках якого один носій міг передати вірус 2-3 громадянам. Зараз показник дійшов до 4.
«Ми маємо справу зі стійким вірусом, що викликає масові спалахи зараження. Ніколи ще нашим лікарям не доводилося стикатися з таким швидким поширенням хороби. На щастя, мутації не зробили коронавірус більш смертоносним», – цитує South China Morning Post Леунга.
Згідно з офіційною статистикою на 12 липня, в світі кількість хворих на COVID-19 перевищила 12,5 млн осіб. Кількість смертей за добу зросла на 5289 і склала 560 тисяч осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»