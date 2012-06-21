Цукор діє на систему винагороди мозку так само, як наркотики. До такого висновку прийшли вчені з Орхуського університету в Данії. Результати дослідження вони опублікували в журналі Scientific Reports.
За словами доцента кафедри клінічної медицини Орхуського університету і одного з провідних авторів роботи Майкла Вінтердала, вчений сподівався зруйнувати міф про те, що цукор впливає на мозок і поведінку людини, однак результати дослідження переконали його в протилежному.
Фахівці проводили його на свинях, оскільки звивини їх мозку схожі на людські, а великий розмір дозволяє побачити глибокі структури за допомогою сканерів. Щодня протягом 12 днів тваринам давали два літри цукрової води, що допомогло вченим з'ясувати, який вплив цукор чинить на мозок. Свиням тричі зробили МРТ: до початку дослідження, після першого, а також в кінці останнього дня. У підсумку фахівці помітили, що в дофаминовій і опіоїдній системах мозку відбулися серйозні зміни.
«Якщо цукор може змінити систему винагороди мозку вже через 12 днів, неважко уявити, що природні стимули, такі як навчання або соціальна взаємодія, відсуваються на задній план і замінюються тягою до цукру», – каже Майкл Вінтердал.
Фахівець додав, що опіоїдна система, пов'язана з відчуттям благополуччя і задоволенням, була активована після першого прийому цукру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»