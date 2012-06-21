Данці вивчають можливості Черкащини та інших областей України щодо розміщення потужного швейного виробництва. Як розповів співвласник компанії Spectre Єспер Клаусен, який разом з іншими представниками підприємства відвідав Черкащину, компанія планує нарощувати виготовлення швейних виробів, однак для цього в Данії бракує кваліфікованих працівників. Фірма має на меті одне з підприємств розмістити в Україні.
Високотехнологічному виробництву, яке з розумних тканин виготовляє одяг, потрібні не тільки швачки, а й конструктори, ІТ-фахівці, механіки. Як повідомив під час зустрічі з данською делегацією голова облдержадміністрації Роман Боднар, на Черкащині є висококваліфіковані кадри, готові працювати, якщо їм створити належні умови. До того ж підготовку висококваліфікованих фахівців за швейним напрямом в області здійснюють чотири заклади професійно-технічної освіти, які щорічно випускають майже 200 спеціалістів.
Представники Spectre відвідали кілька профільних підприємств, ознайомилися з вільними пристосованими для фабричного виробництва приміщеннями у Черкасах і Золотоніському й Чигиринському районах.
Роман Боднар запевнив делегацію в підтримці місцевої влади.