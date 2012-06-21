На Луганщині цьогоріч посівна площа сільгоспкультур становитиме понад 807 тисяч гектарів. Причому технічних культур планують посіяти менше. І це добра новина, вважають фахівці.
«Структура посівних площ відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах», — коментує ситуацію заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку — начальник управління розвитку агропромислового виробництва Любов Безкоровайна.
За її даними, у сільгосппідприємствах та одноосібних господарствах області під урожай 2019 року посіяно 281 тисячу га озимих зернових культур, що на 2 тисячі га більше, ніж позаторік. Загалом сьогодні 84% озимих культур перебувають у доброму і задовільному стані. Погода аграріям допомагає. Ще більше проведенню сільськогосподарських робіт в оптимальні терміни з мінімальними витратами сприяє щорічне оновлення машинно-тракторного парку.
За даними начальника управління розвитку агропромислового виробництва, торік аграрії Луганщини закупили 624 одиниці техніки та обладнання на суму 593 мільйони гривень.
«Однак цього недостатньо. Нині велике навантаження на техніку: зокрема середнє навантаження на трактор становить в області 167 га (105 га в середньому в Україні). Найбільше навантаження на техніку відзначено у Станично-Луганському районі — 270 га на трактор та у Марківському — 225 га», — каже Любов Безкоровайна.
За її спостереженнями, аграрії залюбки купують нову техніку (хоч сучасний обприскувач може коштувати до 8 мільйонів гривень!), адже є державна підтримка. Лише торік Луганщина залучила на оновлення техніки 39,9 мільйона гривень. У межах реалізації держпрограми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» 356 господарств області отримали компенсацію за придбання сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.
«Та ми вважаємо, що все-таки й цього недостатньо. Треба розповідати людям, що державна підтримка нині дуже ефективна. Завдяки уряду аграріям компенсують до 25% вартості нової техніки. Це значні кошти для фермера, а в області 795 фермерських господарств!» — зауважила Любов Безкоровайна.
Загалом на проведення весняно-польових робіт аграріям Луганщини необхідно близько 3,26 мільярда гривень. Забезпеченість власними коштами становить 3,1 мільярда гривень. Тобто до 150—160 мільйонів гривень становитимуть кредитні ресурси. «Але тут і з боку аграріїв потрібне відповідальне ставлення до держави», — зауважує заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку.
Йдеться про те, що аграрії мають подавати чесні дані про власне господарювання.
Особлива увага — питанню ефективності використання земель та дотриманню вимог законодавства одноосібниками, які самостійно здійснюють обробіток земельних ділянок.
За даними фахівців, кожний четвертий гектар в області — відумерла спадщина, але всі засіяні. Тобто у тіньовому обігу перебуває 120 тисяч гектарів. Щоправда, така сама ситуація загалом в Україні.
«Це одне з нагальних питань — ефективне використання земель саме особистими господарствами. Воно ще потребує доопрацювання на законодавчому рівні. Зі свого боку плануємо під час нарад з аграріями області презентувати аерозйомку, на якій видно, де й скільки земель у нас приховується», — зауважила Любов Безкоровайна.
За її словами, існує спеціальна статистична програма, яку розробили у США, щодо ефективного використання сільгоспземель. Представники обласного департаменту агропромислового розвитку активно ведуть перемовини, аби Луганщина увійшла до цього проекту, за яким здійснюватимуться й детальні аерозйомки сільгоспугідь, що «допоможе проаналізувати стан справ щодо обігу землі та валового збору сільгоспкультур».
«Статистика та облік — це запорука ефективного господарювання. Треба вчитися працювати на землі саме у такий спосіб», — вважає Любов Безкоровайна.
Неможливо не погодитися.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»