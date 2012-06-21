Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У Бельгії триває дискусія щодо вшанування пам’яті бельгійського короля Леопольда ІІ. Він прославився не лише як монарх-державотворець, а й як кривавий колонізатор. За часів його правління було колонізовано територію сучасного Конго, внаслідок чого вбито близько 11 мільйонів корінних жителів.
Після хвилі антирасистських протестів, які прокотилися світом після смерті афроамериканця Джорджа Флойда від жорстоких дій білошкірого поліцейського, у Бельгії розпочалися палкі дебати щодо ролі Леопольда ІІ в історії країни. Зокрема, було запущено онлайн петицію за знесення пам’ятників королю-колонізатору. Проте чимало бельгійців вважають, що знищувати пам’ятники не можна, адже вони — частина історичної пам’яті народу.
Заступник мера Брюсселя Бернар Клерфайт нещодавно заявив, що поруч із пам’ятником Леопольду ІІ, який стоїть перед королівським палацом у центрі міста, слід встановити пам’ятник жертвам колонізації. «Бельгія ще недостатньо поглянула в очі своєму колоніальному минулому», — заявив Бернар Клерфайт. Він висунув пропозицію створити на площі Трон Меморіал про колоніальну епоху, бо переконаний, що «знесення символів історії не зробить людей мудрішими».
За останні тижні по всій Бельгії було пошкоджено й знесено кілька пам’ятників Леопольду ІІ. За словами заступника мера Брюсселя, такий вандалізм не найкращий спосіб для підвищення історичної обізнаності серед бельгійського народу. «Ми маємо переписати цю сторінку бельгійської історії разом, тому що багато людей досі не знають чи не хочуть знати, що сталося», — сказав він. Чиновник переконаний, що «стерті спогади гальмують еволюцію суспільства».