Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора 21 травня, на Закарпатті зустрічали делегацію з чеського краю Височина, яка привезла благодійну допомогу для медиків області.
Зустріч відбулася у межах співпраці між Закарпатською областю краєм Височина, делегацію якої очолив голова крайового уряду Зденєк Кадлец. До її складу ввійшли і керівниця канцелярії гетьмана, координаторка співпраці з Закарпатською областю Катерина Свободова, а також Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Павел Пешек.
З гостями зустрілися голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров і голова обласної ради Михайло Рівіс. Вони подякували чеським благодійникам за отримані засоби індивідуального захисту для медпрацівників. Наголосили на тому, що дружній чеський регіон уже не вперше допомагає закарпатцям виходити зі складних ситуацій. Раніше допомога з Височини надходила і під час стихійних лих, і для капітальних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури.
«І хоча під час карантину зробити це було непросто, однак, як мовиться, хто хоче допомогти, той шукає можливості», – сказав Михайло Рівіс, дякуючи чеським друзям. Керівник краю не забув згадати і про деякі з минулих спільних із чеськими друзями проєктів, а також про найближчі плани співпраці.
Під час ділових перемовин Михайло Рівіс акцентував на тому, що депутати обласної ради виділили 153 мільйони гривень для боротьби з коронавірусом, використавши капітальні видатки регіональних програм, залишки медичної субвенції та перерозподіливши видатки з інших джерел. Всі фінансові можливості скерували на боротьбу з COVID-2019 районні та міські ради, об’єднані територіальні громади області.
«Депутати Краю Височина не могли не відгукнутися на найгостріші проблеми закарпатців, адже між нашими регіонами не просто співпраця, а й щира дружба, а друзів у біді ми не залишаємо», – зазначив Зденєк Кадлец. Водночас він зазначив, що Чехія вже оговтується від пандемії.