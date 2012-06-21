Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Держава втрачає щорічно до 70 мільярдів гривень від тіньового обробітку землі сільськогосподарського призначення та від нелегального продажу різноманітної сільгосппродукції. Так вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.
Він зазначає, що 50% від цією суми припадає на маніпулятивні операції з так званим повернення ПДВ експортерам продукції, які насправді не сплачували цього виду податку. Інші 50% – на несплату різноманітних податків, коли реалізовується тіньова агропродукція, яку було вирощено нелегально.
Експерт вважає, що нині в Україні нелегально обробляється до 15 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення. Ці землі було фактично «захоплено» селянами-одноосібниками. Проте більшість цих земель також нелегально здаються в оренду. Таким чином, такі землі обробляються тіньовими фермерами, які не сплачують ніяких податків.
Зараз у парламенті знаходиться низка законопроєктів – №№ 3131,3131-1 та 3131-2 –– метою яких є виведення аграрної галузі України з тіні. Цими документами запроваджується так звана мінімальна сума податків, яку повинні сплатити за користування землею.
Як вважає аналітик Центру спільних дій Назар Заболотний, сьогодні 40% земель сільгосппризначення перебуває в тіньовий оренді. Через це державний та місцеві бюджети втрачають до 20 мільярдів гривень.