Одним із ключових бар’єрів розвитку України є інституційна слабкість державного апарату та опір застарілої системи державного управління, яка поступово змінюється завдяки започаткованій урядом реформі державної служби. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з державними секретарями та керівниками служб персоналу міністерств та органів центральної влади. Зустріч відбулася з нагоди Дня державного службовця, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ.
На думку Прем’єра, головна мета реформи держуправління полягає в тому, щоб привести до влади людей, які могли б своїми знаннями та освітою впроваджувати зміни. «Нам потрібні професійні рішення та професійні команди», — наголосив він. Володимир Гройсман нагадав, що по завершенні літа уряд планує залучити до лав міністерств тисячу нових працівників — молодих фахівців, які зможуть продовжувати перетворення країни. «Ми через прозорі конкурси забезпечимо прихід нових людей, які зможуть бути агентами змін всередині самої системи, яка чинить супротив», — сказав Прем’єр, пояснивши, що для цього урядовій команді потрібні професійні люди, які здатні робити ці зміни. Він також наголосив на необхідності «перетворити відділи кадрів на департаменти, структури розвитку персоналу», побудувати правильні принципи відбору, підвищення кваліфікації, оцінки діяльності державних службовців. «Ми покликані повернути нашу державну службу на зовсім інший шлях розвитку», — переконаний глава уряду.
Він також подякував членами уряду та міжнародним партнерам за підтримку та спільне впровадження трансформацій в сфері державного управління.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»