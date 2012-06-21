В уряді відбулися нові кадрові звільнення й призначення. Зокрема призначено 11 нових заступників міністрів. Найбільшу кількість заступників, трьох, отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького й заступника — торгового представника України Тараса Качку.
По одному заступнику отримали міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — заступник Олександр Терещенко, міністр фінансів — заступник Геннадій Пліс та міністр розвитку громад та територій — заступник Едуард Кругляк. По двоє — у міністрів освіти і науки — Петро Коржевський та Єгор Стадний і Мінсоцполітики — Олег Коваль і Сергій Ніжинський. Першого заступника отримав також віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.
Не залишилися поза увагою урядовців і питання кадрових призначень у регіонах. Ухвалено проєкти рішень Президента про звільнення (у зв’язку із завершенням повноважень попереднього Президента) Юлії Світличної з посади голови Харківської облдержадміністрації і про її повторне призначення головою Харківської ОДА. Погоджено рішення про призначення трьох заступників для голів Івано-Франківської облдержадміністрації: Василя Івасика, Світлани Онищук і Дмитра Романюка.
Очільниця Мінфіну Оксана Маркарова поінформувала, що Україна може створити Боргове агентство, яке дасть змогу ефективніше управляти бюджетними коштами та реалізовувати довгострокові цілі у сфері управління держборгом. Вона представила проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», в якому пропонують запровадити європейську практику управління державним боргом і створити Боргове агентство України — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкований Міністерству фінансів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»