Сьогодні о 16.00 Верховна Рада України планує перейти до розгляду законопроекту про Державний бюджет України на 2018 рік у першому читанні. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним, робота парламенту сьогодні почнеться з низки питань аграрної політики.
Також депутати спробують відкликати з порядку денного сесії законопроект про антикорупційні суди. Крім того, планується розглядати законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості в другому читанні. Серед іншого, до розгляду планується ще низка економічних законопроектів. Зокрема, законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.