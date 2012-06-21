Нового голову Державної служби геології та надр Романа Опімаха представив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Надрокористування — одна з найбільш корумпованих сфер у нашій країні. У суспільства не випадково немає довіри до цього органу. Проте я довіряю новому керівнику, який має кардинально змінити механізми роботи служби, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Ставлю новому керівнику чітке завдання: до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників «схематозів». Орган має стати відкритим, увесь документообіг має бути максимально оцифровано».
Він доручив упродовж двох місяців навести лад у відомстві: «Ці всі історії з кордонами в будівлі Держгеонадр (іноді четверо дверей треба пройти, щоб потрапити до кабінету керівника) — це все середньовіччя». До кінця року відомство має підготувати максимальну кількість спецдозволів на користування надрами для виставлення на аукціони, повідомляє УНІАН. А корупція у відомстві мусить стати історією.