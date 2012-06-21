На Вінниччині працівники державних підприємств лісового господарства виростили понад 10 мільйонів штук саджанців, які цієї весни використають для створення нових лісів, а також озеленення населених пунктів, закладів освіти, охорони здоров’я тощо. Традиційно головна порода в області — дуб звичайний. Ще посадять гікорі гіркий, горіх чорний, береку лікарську, модрину європейську, дугласію, черешню, аличу тощо. Минулої осені лісівники якісно підготували ґрунт на відведених ділянках, що позитивно позначиться на рості молодих дерев.
70% лісів в області — рукотворні діброви. Щороку в ній садять понад тисячу нових лісів. Нині показник лісистості Вінниччини становить 13,8%. Щоб вийти на оптимальних 15%, треба ще створити понад 30 тисяч гектарів нових.
За інформацією прессекретаря Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарств Станіслава Вовка, у держлісгоспах подбали про все необхідне і готові цієї весни у сприятливі терміни провести лісокультурні роботи, забезпечити садіння лісу на площі 1078 гектарів, створити нові ліси на землях, не придатних для ведення сільськогосподарського виробництва.