Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Мінську, де відбувся світовий чемпіонат з шахів (рапіду і бліцу) серед юнаків та дівчат у віковій категорії до 8, 10 і 12 років, абсолютним переможцем в рапіді і бліці у віковій категорії до 10 років став харків’янин Тихон Черняєв. Він набрав 8 очок з 9 можливих і отримав дві золоті медалі.
Про це повідомили в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Представники харківської шахової школи Тихон Черняєв і Святослав Базакуца виступали в категорії до 10 років.
Святослав у змаганнях з рапіду зайняв VI місце, а з бліцу - IV. Всього у цій віковій категорії за перемогу змагалися 237 юних шахістів світу.