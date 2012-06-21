Ключі від чергової партії автомобілів «Швидкої допомоги», закупленої за кошти обласного бюджету, голови Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль та облради Григорій Самардак днями вручили представникам громад.
— Торік на поетапне оновлення парку автомобілів «Швидкої медичної допомоги» з обласного бюджету спрямовано 56,5 мільйона гривень. Придбано 21 авто: 19 повнопривідних типу В для сільської місцевості та два реанімобілі, — сказав Костянтин Бриль. — Нині передаємо ще 16 машин типу В для сільської місцевості. Вони мають підвищені прохідність і кліренс. Саме колісна база 4/4 допоможе виконати нашим лікарям непрості завдання за будь-яких погодних умов.
Костянтин Бриль зазначив, що цього року на розгляд облради винесуть пропозицію щодо придбання ще 15—20 «Швидких», бо в області створено 42 об’єднані територіальні громади. І кожній належить мати сучасну «Швидку». Не менш важливе питання — розвиток санавіації.
Як повідомив директор територіального медичного об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Костянтин Малашенко, на території області функціонують 25 підстанцій швидкої медичної допомоги і 36 пунктів постійного базування її бригад. Екстрену медичну допомогу населенню області надають 154 бригади швидкої допомоги.
Подарунки від області отримали Берестівська сільрада Бердянського району, Мелітопольська райрада, Гірсівська сільрада Приазовського району та Приморська міськрада — їм вручили ключі від сміттєвозів.
Григорій Самардак зазначив, що для деяких сільських районів таку техніку закуплено вперше.