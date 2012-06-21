Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Звенигородці на Черкащині є будинок, який займає особливе місце в історії краю. Ось із цією двоповерховою цегляною оселею повʼязане дитинство академіка Агатангела Кримського. 1871 року сім’я Кримських переїхала в Звенигородку, де батько, Юхим Степанович, oтримав посаду вчителя «міського училища». Минули роки навчання. Майбутній учений багато працював, багато їздив. Однак щороку, влітку, а іноді й взимку, він приїздив у Звенигородку. У місцевих друкарнях вийшли його книги з історії краю, де були використані цікаві матеріали, зібрані етнографами у 70-80-х рр. ХІХ ст., колекції Етнографічної комісії Академії наук, записки вчених-спеціалістів, місцевих краєзнавців. Сюди він періодично повертався аж до 1941 року.
Будинок, у якому жив і працював академік, як памʼятка історії, досі перебував на балансі Інституту сходознавства ім. Агатангела Кримського Національної академії наук України. Оскільки установа не має коштів на реставрацію споруди, нині її планують передати громаді міста.
Як розповів міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, питання передачі у власність громади міста будинку вже обговорювали з представниками інституту. Після відповідного оформлення документів обласна, районна та міська влада матиме можливість спільно розробити програму й виділити з бюджетів 2 мільйони гривень для завершення реконструкції будівлі. Це буде найкращий вияв шани і поваги до визначного земляка. А, вирішивши це питання, матимуть змогу розглянути й інші слушні пропозиції: спорудити пам’ятний знак землякові, налагодити партнерство зі східними країнами, де письменника знають і шанують, організувати випуск книг, пов’язаних із життям та творчістю Кримського. Нині у міській раді розробляють детальний план організаційно-виховних та культурно-просвітницьких заходів, повʼязаних із реставрацією будівлі..
У 2021 році відзначатиметься 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського.