Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням верховного суду Російської Федерації від 12 вересня 2018 року залишити без змін вирок громадянину України журналістові Романові Сущенку, яким його засуджено до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму за відверто сфальсифікованими звинуваченнями у шпигунстві. Про це йдеться у заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства.
Коротка тривалість засідання верховного суду та проведення слухання в закритому режимі без допуску українських та іноземних дипломатів і представників ЗМІ вкотре засвідчили замовний характер сфальсифікованої проти Романа Сущенка справи, а також бажання російської сторони приховати від світової спільноти фактичну контрольованість Кремлем російської судової системи.
Тож в українському МЗС вимагають негайно скасувати незаконний вирок у справі журналіста Романа Сущенка та забезпечити його звільнення й повернення в Україну.
«Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції посилити політичний та економічний тиск на Російську Федерацію з метою звільнення та повернення в Україну Романа Сущенка та інших громадян України, які стали заручниками сучасної політики Кремля в умовах агресії проти України, що триває», — йдеться в дипломатичній заяві.