Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У серцях українців ось уже більш ніж половину десятиріччя ятриться болем єдине бажання – завершення війни на сході країни та збереження цілісності країни. І кожен громадянин, кожен патріот своєї Батьківщини намагається докласти зусиль для досягнення цієї мети. А як відомо, найщиріші патріоти – діти.
На Харківщині, як, власне і в усіх регіонах країни, дітлахи в силу своїх можливостей, але палко і самовіддано стараються зробити свій посильний внесок у боротьбу за незалежність держави.
Ці дитячі настрої яскраво висвітлив обласний форум «Діти єднають Україну», який нещодавно зібрав у столиці Слобожанщини більше ніж 500 учасників, серед яких 130 дітей-лауреатів та переможців 6-ти всеукраїнських, міжрегіональних та обласних конкурсів.
За словами начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Олега Яцини за 5 років від дня започаткування форуму, його учасниками стали понад 2000 школярів. Він також підкреслив, що подібні заходи сприяють досягненню миру, об’єднують зусилля педагогів, батьків, усіх дорослих, хто за службовим обов’язком чи за велінням серця прагне виховати у підростаючого покоління дух патріотизму, любові до своєї країни та докладає знань і вміння до формування з нинішніх школярів справжніх громадян.
Олег Яцина розповів, про допомогу Харківщини дітям з Луганської та Донецької областей, яку слобожанці надавали і надають з самого початку війни.
«Оскільки конкурс дитячого читання «Книгоманія» на обласному рівні в цих регіонах не проводиться, Харківська обласна бібліотека для дітей залучала талановитих читачів з прифронтової зони до творчих змагань, запрошувала переможців до нашого міста. Особливими гостями цього року стали конкурсанти з Дружківки, Лиману, Слов’янську, які отримали можливість побувати на форумі, побачити, чим живуть їх однолітки», – розповів начальник управління.
Під час форуму його учасники та гості привітали з перемогою номінантів обласних, міжрегіональних та всеукраїнських конкурсів.