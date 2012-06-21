22 січня на Софійській площі в Києві представлять мандрівну книгу «Соборна Україна очима дітей». Її створюють у межах всеукраїнської акції «Естафета єднання», присвяченої 100-річчю проголошення Акта злуки ЗУНР та УНР. Діти із Львівщини долучилися до створення цієї книги. Естафету вони прийняли від Закарпаття. На двох сторінках мандрівного артбуку хлопчики й дівчатка малювали символи, з якими асоціюють рідний край. Тож на лівому аркуші юні жителі Львівщини зобразили дерево у формі України й родину — батька-військовослужбовця, його дружину й сина. Коренями цього дерева стали Євген Коновалець і митрополит Андрей Шептицький — постаті, які добрими справами, громадською діяльністю творили українську соборність. На правій сторінці — король Данило Галицький на коні, один з найвидатніших українських князів і символ Львівщини.
ПАТРІОТИЧНА СПРАВА