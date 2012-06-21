Керівник ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура» зацікавлений в молодих кадрах, тому з радістю погодився показати учням як виготовляють шкарпетки та панчохи. Майбутнім випускникам представили актуальні робітничі професії: в’язальник трикотажних виробів, помічник майстра, оператор швацького устаткування, укладальник-пакувальник, формувальник трикотажних виробів та комплектувальник пряжі, тканини і виробів.
Як повідомляє прес-служба обласної служби зайнятості, учні комунального навчального закладу «Кришталик» мали можливість ознайомитися з вимогами до професій, технологією виробництва, умовами праці.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»