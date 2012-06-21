Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці міста Вугледар Донецької області під час нічного патрулювання помітили двох дітей неподалік місцевого сміттєвого звалища. З’ясувалося, що дівчатка 10 і 13 років живуть у селі Богоявленка Мар’їнського району, до якого звідси аж 15 кілометрів. Як вони розповіли, вони прийшли сюди пішки, бо хотіли знайти на смітнику іграшки, оскільки власних у них немає.
Співробітники поліції відвезли дівчат додому, а там 48-річна мати пояснила, що вони пішли гуляти, але нітрохи не переймалася їхньою відсутністю, навіть попри нічну пору. Встановлено, що жінку цього року вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. За цим фактом правоохоронці склали протокол за ч. 2. ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення (ті самі дії, вчинені повторно) і передали всі матеріали на розгляд до Мар’їнського районного суду.
Усього з початку року правоохоронці Донеччини притягли до відповідальності 1960 горе-батьків, а 98 дітей довелося забрати з родин, де про них абсолютно не піклувалися.