Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На запрошення польських харцерів (аналог українських пластунів) з Мазовецького воєводства на відпочинок до Польщі відправилися з Тернопільської області 40 хлопчиків і дівчаток, батьки яких є учасниками АТО.
Юні українці оздоровлюватимуться в сусідній країні два тижні в дитячому таборі. Провести їх на відпочинок прийшли рідні та друзі, влада й духовенство. Голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, зазначив, що партнери-регіони Польщі, Литви, Угорщини, Хорватії, Сербії підтримують з Тернопіллям добрі контакти, беруть безпосередню участь і в оздоровленні дітей та родин учасників АТО, а також самих учасників бойових дій.
Принагідно зауважити, що за останні три роки на основі таких дружніх зв’язків своє здоров’я зуміли поправити за кордоном майже 400 дітей з Тернопільщини. Нинішнього року планують оздоровити ще 200 хлопчиків і дівчаток.