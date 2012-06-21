Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Десять вихованців Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик» повернулися з подорожі до Австрії з новими окулярами і оправами, які діти вибирали самі.
За повідомленням прес-служби Луганської ОДА, поїздка була задумана таким чином, аби діти змогли відвідати офтальмолога та отримати консультації під час прийому у лікарів. Кожна дитина отримала нові окуляри, оправу для яких діти обирали самостійно. Ще троє вихованців мали змогу полікувати зуби у сучасних клініках Зальцбурга.
Під час австрійських канікул діти відвідали найвідоміші місця Зальцбурга і його околиць:у видатному домі-музеї Моцарта, Домі Природи, музеї іграшок… Ще на маленьких луганчан чекали екскурсії до пожежної частини, зустріч з художником, під час якої діти працювали з камінням та глиною, тренінг на кухні з приготування австрійського штруделя, плавання на байдарках і риболовля.
Подорож відбулася за підтримки австрійської екологічної організації «Глобал-2000».