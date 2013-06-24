Понад вісім тонн гуманітарних вантажів цільового призначення отримали діти та їхні батьки з внутрішньо переміщених родин у Піщанській, Губиниській, Перещепинській, Магдалинівській об’єднаних територіальних громадах Новомосковського району, що на Дніпропетровщині.

Вантажі було доставлено у межах гуманітарних ініціатив командувача Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

– Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали багатодітні та соціально незахищені родини, які через підступний напад російської федерації тимчасово покинули свої домівки, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що допомога складалася з харчових продуктів, іграшок, памперсів, засобів гігієни, а також корму для домашніх улюбленців.

Своєю чергою голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський повідомив, що в Новомосковському районі зараз перебуває 3324 дитини разом із батьками, які тимчасово переміщені з Харківської, Донецької, Луганської областей та інших територій де ведуться бойові дії.

Варто відмітити, що гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком. До благодійної діяльності також активно долучився підприємець Степан Богайчук.

Доправлення вантажу здійснено «Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП», президентом якої є Леонід Костюченко, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Борис КУТОВИЙ