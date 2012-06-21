З 1 червня, з дотриманням норм та суворих вимог, у столиці відновлять свою роботу дитячі дошкільні заклади. Нині ж їхні працівники ретельно готуються до роботи в нових умовах.
Про це під час брифінгу 28 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Аби перебування у дитсадках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації щодо роботи цих закладів.
Так щодня вранці всім працівникам та дітям на вході обов’язково вимірюватимуть температуру. Тих, у кого вона виявиться вищою за 37,2 градуса, до закладу не допустять.
Батьки, які приводять дитину до дитсадка, повинні обов’язково користуватися захисними масками.
Усі комунальні дитсадки забезпечені антисептиками, якими малюки будуть користуватися під суворим наглядом вихователів. Усі приміщення будуть постійно прибирати з використанням дезінфекторів та регулярно провітрювати.
У дитсадках заборонено використання багаторазових рушників, килимів із довгим ворсом, а також м’яких іграшок. Діти зможуть гратися лише іграшками, які потім можна помити, продезінфікувати або кварцювати.
Також як працівники, так і діти, мають перебувати в приміщеннях дитсадків у змінному взутті. А вихователі мають якомога більше часу проводити з дітьми на вулиці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»