Ще 70 дітей — малих жителів прифронтової зони Донеччини поїхали на відпочинок та оздоровлення в Івано-Франківську область. Чергова зміна вже обживається у відповідному закладі «Карпатські мрії». Під час перебування на Прикарпатті протягом трьох тижнів юні донеччани зможуть узяти участь у цікавих мандрівках мальовничими гірськими маршрутами та різноманітних зимових веселих розвагах. Безплатні оздоровлення та відпочинок для дітей стали можливими завдяки керівникам Донецької, Луганської, Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, які наприкінці минулого року підписали відповідний меморандум про співпрацю у цій царині. Відповідно до домовленостей, можливістю відпочити у Карпатах вже скористалися дві зміни малих гостей з Донбасу. А літньої пори вже юні жителі Прикарпаття приїдуть знайомитися із краєвидами Донеччини.
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