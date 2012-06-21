Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У червні в Донецькій області почнуть працювати понад 20 оздоровчих дитячих центрів, куди приїдуть на відпочинок понад сім тисяч малюків. Найбільше дитячих пансіонатів розташовано у північній лісовій частині краю: Слов’янському, Лиманському та Бахмутському районах, а також на півдні вздовж узбережжя Азовського моря.
Як повідомили у головному управління Національної поліції України в Донецькій області, для гарантування безпеки дітей правоохоронці збільшують кількість нарядів у курортних зонах, маршрути яких будуть наближені до закладів відпочинку. Цілодобове патрулювання дитячих центрів організоване в Святогірську, Урзуфі, Мелекіному, Ялті та інших населених пунктах. Крім того, допомогу з охорони громадського порядку співробітникам поліції надаватимуть військовослужбовці Національної гвардії. Вже прийнято рішення про відрядження до Святогірська поліцейських з інших районів для формування груп оперативного реагування. У приморському Урзуфі поряд із автомобільними екіпажами службу нестимуть і велосипедні патрулі, а берегову лінію патрулюватиме водна поліція на катерах.
Протягом всього літа поряд із малими відпочивальниками перебуватимуть і працівники ювенальної превенції. Поліцейські проводитимуть профілактичні заходи, під час яких у цікавій і доступній формі розповідатимуть дітям про правила безпеки та запобігатимуть будь-яким ймовірним загрозам.