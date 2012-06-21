Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
При спробі вивезти двох дівчат із Закарпаття до Словацької Республіки в пункті пропуску «Ужгород» затримано молодика, що родом із Кіровоградської області. Планував продати за карпаток до одного з будинків розпусти у словацькому місті Кошіце.
Шукаючи кандидаток для зайняття проституцією, кіровогорадець використовував Інтернет і, зокрема, сайти знайомств. Обіцяв значні заробітки на легальній роботі, приховуючи їхнє майбутнє як секс-рабинь.
Затриманого відповідно до статті 208 КПК України розмістили в ізоляторі тимчасового тримання. Як альтернативу кіровоградцю запропоновано внесення застави у розмірі не менше 1 тисячі мінімальних заробітних плат (тобто близько 2 мільйонів гривень).
Досудове розслідування справи здійснюватимуть слідчі Ужгородського відділу Національної поліції.