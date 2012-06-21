Полуниця, зелений чай і часник –- вороги діабету. Тримають в нормі рівень цукру і артеріальний тиск.
Дієтологи назвали прості продукти, які рятують від захворювання. Тим, кого хвилює власне здоров'я, експерти радять переглянути раціон і включити туди полуницю, зелений чай, брокколі, часник, яблука і овес. Це допоможе знизити ризик розвитку діабету, яким страждають багато – не тільки літні люди.
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Якщо говорити про літній сезон, то це добра нагода «підсісти» на яблука і полуницю. Кращий варіант, коли ягоди і фрукти ростуть на власному городі чи дачі. Ці продукти дозволять контролювати рівень цукру в крові завдяки антиоксидантам.
Також в раціон варто додати брокколі – капуста творить чудеса, нормалізуючи роботу організму. Це пов'язано з тим, що капуста підвищує чутливість до інсуліну і регулює рівень глюкози в крові: в овочі є магній. У разі, якщо брокколі у вас не буде, то можна додати шпинат, огірки, зелену квасолю.
Крім того, їжа довгожителів – це далеко не всіма улюблений через запах часник. Сфера впливу величезна: запобігання запалень, зниження артеріального тиску і рівня холестерину в крові для людей, які страждають на цукровий діабет 2 типу. Один зубчик часнику в день може позитивно позначитися на здоров'ї.
Що стосується напоїв, то варто звикати до зеленого чаю – це також дозволить запобігти хворобі. Речовини, які містяться в цьому напої, допомагають підтримувати гнучкість кровоносних судин і контролювати рівень глюкози в крові. Зелений чай потрібно пити після прийому їжі, щоб знизити рівень цукру.
Нагадаємо, що діабет є одним з найбільш проблемних захворювань, яке не завжди піддається лікуванню. Серед найпоширеніших його симптомів варто відзначити спрагу, свербіж шкіри, втрату ваги. В основному страждають чоловіки і жінки старше 40 років, але тепер помічена тенденція на омолодження хвороби.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»