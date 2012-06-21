Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України працює над розробкою типових проектів будівництва сімейних будинків нового типу для дітей-сиріт в рамках спільного проекту з Адміністрацією Президента України, Міністерством соціальної політики України та Благодійним Фондом Порошенка. Будівництво 600 таких закладів зможе забезпечити житлом та сім’єю близько 6000 дітей-сиріт, що проживають сьогодні в Україні.
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Фейсбук.
«Протягом місяця плануємо доробити існуючий проект і видати його вже разом з робочою документацією для регіонів. Протягом цього часу на місцях має бути все підготовлено: знайдене відповідне місце для розміщення нового об’єкту та розпочато відведення земельної ділянки. Питання місця розташування майбутніх будівель дуже важливе, адже для дітей мають бути створені всі комфортні умови, тому потрібно, щоб поряд обов’язково були дитячий садок, школа, медичний заклад тощо. Для початку плануємо побудувати 24 сімейні будинки нового типу, по одному в кожній в області», — сказав він.
Парцхаладзе зазначив, що існуючі умови, в яких сьогодні проживають діти-сироти, є вкрай жахливими. «За статистикою кожні три дні в інтернатах помирає 1 дитина. 90% випускників таких закладів виростають повністю не адаптованими до життя у суспільстві, 50% — схильні до скоєння злочинів, 23% стають безхатченками, 14% — скоюють самогубство. Кожна дитина заслуговує на сім’ю та турботу. Тут неможливо бути байдужими», — наголосив заступник міністра.
Додамо, що Мінрегіон також працює над вдосконаленням практичних рекомендацій для регіонів із будівництва сучасних сімейних будинків для дітей-сиріт на місцях. Вони будуть містити вимоги до матеріалів, внутрішнього оздоблення, опис обладнання та меблів, а також варіанти планувальних рішень.